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Почти 1 кг мефедрона нашли в багажнике машины наркодилера из Геленджика

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-1-kg-mefedrona-nashli-v-bagazhnike-mashiny-narkodilera-iz-gelendzhika
Почти 1 кг мефедрона нашли в багажнике машины наркодилера из Геленджика
Скриншот с видеозаписи ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Динскому району получили оперативную информацию о том, что 24-летний житель Геленджика распространяет наркотики.

При проверке информация подтвердилась. Подозреваемого задержали на одной из улиц поселка Найдорф. В багажнике автомобиля подозреваемого нашли мефедрон весом около 900 г, весы и упаковочный материал. Установили, что мужчина купил наркотики в интернете, забрал оптовую партию из тайника и планировал распространить через закладки.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемого взяли под стражу, ему грозит пожизненный срок лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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