У жителя Туапсинского района изъяли более 1 кг наркотиков

Полицейские Туапсинского района получили оперативную информацию о том, что 34-летний местный житель распространяет наркотики.

При проверке информация подтвердилась. На даче у подозреваемого нашли 235 г конопли, из рюкзака изъяли три полимерных пакета с мефедроном весом 645 г, контейнер с амфетамином весом около 80 г, а также сверток марихуаной. Мужчина сказал, что наркотики он купил в интернете и хранил для личного употребления.

Также полицейские выяснили, что злоумышленник пытался перевезти в Новороссийск для продажи 44 г N-метилэфедрона, 78 г гашиша и 65 г амфетамина. При подъезде к городу его задержали его и изъяли запрещенные вещества.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Мужчину поместили под стражу. Ему грозит пожизненное лишение свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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