В Геленджике наркосбытчицу поймали с поличным, когда она прятала мефедрон в лесу

Полицейские Геленджика получили оперативную информацию о том, что 25-летняя жительница Ногинска распространяет наркотики на курорте.

При проверке эта информация подтвердилась. Оперативники задержали злоумышленницу с поличным в лесу в пригороде Геленджика. Злоумышленница оборудовала тайники и прятала в них свертки с порошкообразным веществом. В кармане куртки девушка нашли 35 пакетиков с мефедроном общей массой более 33 г. Еще 10 свертков с наркотиком девушка успела спрятать в закладках. Всего из незаконного оборота изъяли более 53 г мефедрона.

В отношении девушки возбудили уголовное дело о покушении на незаконный оборот наркотиков. Подозреваемую поместили под стражу, ей грозит до 20 лет колонии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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