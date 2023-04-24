Закладчик распылил перцовый баллончик в лицо жильцу дома в Краснодаре, где оставил наркотики

Инцидент произошел вечером 24 апреля в многоэтажке на улице 40-летия Победы.

«В полицию Краснодара поступило сообщение о подозрительном гражданине в жилом доме. На замечания жильцов, обратившихся к нему, он распылил в сторону одного из них перцовый баллончик и скрылся. По прибытии на место сотрудников полиции версия местных жителей о возможной причастности указанного гражданина к распространению неизвестных веществ подтвердилась», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Никто из жильцов не пострадал. Правоохранители изъяли с места происшествия более 10 свертков с порошкообразным веществом и направили на экспертизу. Сейчас устанавливается личность закладчика.

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