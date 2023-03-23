14 детей пострадали из-за распыленного в школьном туалете перцового газа в Гулькевичском районе

В дежурную часть ОМВД России по Гулькевичскому району 22 марта около 10:30 поступило сообщение о том, что в школе № 9 села Новоукраинского был распылен перцовый баллончик.

На место прибыли сотрудники ПДН Отдела МВД России по Гулькевичскому району и установили, что перцовый газ распылил ученик 9 класса. В результате с жалобами на плохое самочувствие в медучреждение обратились 14 школьников. Материалы из полиции передали в следственные органы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Угрозы жизни и здоровью пострадавших школьников нет, в настоящее время никто не госпитализирован, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следственный отдел по Гулькевичскому району СКР по краю проводит доследственную проверку. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

В прокуратуре Краснодарского края дополнительно уточнили, что к инциденту причастен 16-летний школьник, который живет в селе Новоукраинском.

«В больницу с 13:00 ч. до 16:00 обратились 14 несовершеннолетних, из них 11 несовершеннолетних направлены на амбулаторное наблюдение, трое госпитализированы. Ученик характеризуется удовлетворительно, на каких-либо профилактических учетах не состоит. Воспитывается в многодетной семье, родители в разводе. Сотрудники прокуратуры выясняют причины и условия произошедшего, в том числе мотивы поступка несовершеннолетнего», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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