В Краснодаре «борец за парковку» распылил газ в лица пары пенсионеров и их внучки

Фото из архива семьи

Инцидент произошел 13 октября около 17:00 на улице Ялтинской возле дома № 16. Мужчина ехал по тротуару на моноколесе, и ему не понравилось, как пожилая супружеская пара припарковала свой автомобиль.

О случившемся интернет-порталу «Кубань 24» сообщил родственник пострадавших. Он приходится сыном пожилой паре и отцом пострадавшей 10-летней девочке.

Мужчина рассказал, что его родители 75 и 73 лет занимаются продажей цветов. И в тот вечер они подъехали к дому, чтобы выгрузить товар. С бабушкой и дедушкой в этот момент была внучка. Отец девочки отметил, что тротуар достаточно широкий и, по его мнению, машина никому не мешала. Но неизвестный на моноколесе спровоцировал конфликт, а потом применил газовый баллончик. Пенсионеры и ребенок получили ожоги слизистых. На место вызвали скорую помощь и полицию. Пострадавшие подали заявление.

Девочку доставили в детскую краевую больницу. Там ей оказали помощь и отпустили под наблюдение врача по месту жительства.

«Прописали капли. К счастью, она в очках была, не сильно пострадала», — сказал отец.

По его словам, хулигана на моноколесе в этом районе видят часто. Он неоднократно конфликтовал с местными жителями из-за неправильной парковки автомобилей.

«Его в полиции знают. Много раз им жаловался на неправильно припаркованные машины. Постоянно тут ездит и фотографирует. Даже водитель скорой помощи, которая приехала на вызов, сказал, что его однажды оштрафовали из-за жалобы этого мужчины», — сказал родственник пострадавших.

Он также сообщил, что, предположительно, хулигану 40 лет и живет он в районе Гидростроителей. Полиция Краснодара начала проверку.

«Причиной конфликта стала высказанная мужчиной, управлявшим моноколесом, претензия к жителям дома № 16. По его словам, их припаркованная машина мешала пешеходам. В результате словесной перепалки мужчина распылил в сторону пенсионера газовый баллончик. При этом, со слов последнего, газ попал и на 10-летнюю девочку. Пострадавшим на месте оказали необходимую помощь. После этого их доставили в больницу для обследования. В полицию обратились обе стороны конфликта со встречными заявлениями. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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