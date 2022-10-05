Распылили баллончик в лицо и украли самокат: в Краснодаре подростки напали на 12-летнего мальчика

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Инцидент произошел 4 октября около 19:50 на скейт-площадке на улице Восточно-Кругликовской в районе ЖК «Панорама».

О происшествии в соцсетях рассказала мать пострадавшего мальчика. По ее словам, 12-летний ребенок на площадке получил струю газа в лицо, уронил самокат и телефон. Нападавшие похитили самокат стоимостью свыше 50 тыс. рублей и скрылись. Женщина также сообщила, что у ребенка сильный ожог роговицы.

Полиция Краснодара начала проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к нападению.

«Со слов 12-летнего ребенка, на скейт-площадке на ул. Восточно-Кругликовской неизвестные ему лица, предположительно подростки, распылили в его сторону неустановленное вещество. После чего он обнаружил пропажу своего самоката. При этом в результате падения на землю был поврежден мобильный телефон несовершеннолетнего», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Стоимость разбитого смартфона, по словам матери пострадавшего, — более 60 тыс. рублей.

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