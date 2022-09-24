В Анапе двое парней ночью отрезали палец охраннику, мешавшему им искать закладку
Происшествия
24.09.2022 16:11
Преступление произошло 24 сентября около 4:00 на улице Крымской.
Двое парней рылись в клумбе возле одного из зданий. Охранник подошел и сделал им замечание. Между ними завязалась драка. Рывшиеся в клумбе молодые люди нанесли охраннику серьезные телесные повреждения — мужчина лишился мизинца.
По данному факту полиция возбудила уголовное дело. Правоохранители устанавливают личность злоумышленников, чтобы задержать их и привлечь к ответственности, сообщает пресс-служба ОМВД Анапы.
В соцсетях рассказали, что парни, напавшие на охранника, отрезали ему палец и ограбили мужчину.
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