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В Анапе двое парней ночью отрезали палец охраннику, мешавшему им искать закладку

Происшествия
24.09.2022 16:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-dvoe-parnej-nochyu-otrezali-palets-ohranniku-meshavshemu-im-iskat-zakladku
В Анапе двое парней ночью отрезали палец охраннику, мешавшему им искать закладку
Фото пресс-службы ОМВД Анапы

Преступление произошло 24 сентября около 4:00 на улице Крымской.

Двое парней рылись в клумбе возле одного из зданий. Охранник подошел и сделал им замечание. Между ними завязалась драка. Рывшиеся в клумбе молодые люди нанесли охраннику серьезные телесные повреждения — мужчина лишился мизинца.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело. Правоохранители устанавливают личность злоумышленников, чтобы задержать их и привлечь к ответственности, сообщает пресс-служба ОМВД Анапы.

В соцсетях рассказали, что парни, напавшие на охранника, отрезали ему палец и ограбили мужчину.

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