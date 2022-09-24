В Сочи приезжий зарезал знакомого

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В соцсетях появилась информация, что 33-летний житель Омска во время конфликта нанес несколько ударов ножом 35-летнему знакомому, с которым они вместе пили алкогольные напитки.

Приезжий скрылся с места преступления. Предположительно, сейчас он может находиться в Адлерском районе. Преступника ищет полиция.

«Возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщила интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Анна Пушкина.

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