В Сочи приезжий зарезал знакомого
В соцсетях появилась информация, что 33-летний житель Омска во время конфликта нанес несколько ударов ножом 35-летнему знакомому, с которым они вместе пили алкогольные напитки.
Приезжий скрылся с места преступления. Предположительно, сейчас он может находиться в Адлерском районе. Преступника ищет полиция.
«Возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщила интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Анна Пушкина.
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