В Краснодарском крае мужчина зарезал собутыльницу из-за оскорблений

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Убийство произошло 11 сентября в одном из домов на улице Мира в станице Калининской.

По версии следствия, 51-летняя жительница Краснодара в тот вечер была в гостях у своего 45-летнего знакомого. Они вместе пили алкогольные напитки. Во время застолья между ними произошла ссора, во время которой гостья оскорбила мужчину.

В ответ на это хозяин дома схватил нож и нанес им не менее трех ударов в область головы. От полученных травм женщина погибла. При этом мужчина попытался скрыть преступление, и спрятал тело потерпевшей.

Из-за того, что краснодарка долго не выходила на связь, ее родственники обратились за помощью в правоохранительные органы и рассказали, к кому она уехала на днях. Правоохранители приехали в станицу Калининскую и нашли тело женщины в доме у ее знакомого.

Возбудили уголовное дело. Мужчину подозревают в убийстве. Его заключили под стражу. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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