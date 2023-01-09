Закидали машину петардами и избили мужчину: подростки напали на водителя в Сочи

Инцидент произошел в новогоднюю ночь в районе улицы Ульянова в Адлерском районе.

Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. Они рассказали, что мужчина подъезжал к перекрестку, когда компания подростков бросила под колеса его машины петарды. Водитель остановился, чтобы сделать замечание, но в ответ услышал нецензурную брань. Когда мужчина вышел из автомобиля, подростки избили его. По словам очевидцев, водитель упал, ударился головой об асфальт и потерял сознание. Подростки скрылись. Сообщается также, что пострадавшему потребовалась помощь медиков.

«По факту выявленной публикации в УВД по Сочи материал зарегистрирован. Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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