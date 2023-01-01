В Краснодаре разыскивают мужчину, ранившего ножом прохожего около ж/д вокзала

Инцидент произошел утром 1 января на улице Мира около ДК Железнодорожников.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На видеозаписи запечатлено, как четверо мужчин на проезжей части выясняют отношения, происходит потасовка. Через время один из них возвращается уже с ножом. Он нанес одному из обидчиков ножевое ранение. После того, как пострадавший упал на проезжую часть, злоумышленник несколько раз ударил его ногой по голове и ушел.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорая помощь.

«В настоящее время проводится проверка по факту конфликта между мужчинами, в результате которого один из них получил повреждения, в том числе и ножевое ранение. Постиравшего доставили в больницу для оказания ему медицинской помощи. Устанавливается личность правонарушителя, ведется его поиск», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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