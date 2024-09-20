Захарова: ВСУ создают подобие концлагерей на границе с Курской областью

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 20 сентября на брифинге по вопросам внешней политики на IV Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге заявила, что у РФ есть информация о создании ВСУ концлагерей в российском приграничье.

«Есть прямые данные, свидетельства о создании боевиками ВСУ в российском приграничье подобия концлагерей, куда они под дулом автомата помещают местных жителей, по разным причинам не сумевших покинуть небезопасные районы», — цитирует Захарову RT.

Украинские военные вторглись на территорию Курской области 6 августа. Ожесточенные бои в российском приграничье продолжаются.

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