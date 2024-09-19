Путин: производство беспилотников в России увеличится в 10 раз

Президент России Владимир Путин 19 сентября провел заседание Военно-промышленной комиссии.

По его словам, поставки беспилотников в Вооруженные силы РФ значительно увеличатся.

«Всего за прошлый год в ФС РФ было поставлено порядка 140 тыс. беспилотных аппаратов различных типов. В этом году выпуск беспилотников планируется увеличить практически в 10 раз», — заявил Владимир Путин.

Глава государства также отметил, что Россия кратно нарастила выпуск особо востребованных вооружений и улучшила их характеристики на основе боевого опыта.

Кроме того, президент поручил полностью закрыть потребности ВС РФ в беспилотниках.

«Для этого последовательно наращивать производство беспилотной техники, повышать ее тактико-технические характеристики, в том числе активно внедряя элементы искусственного интеллекта, постоянно модернизировать с учетом боевого опыта. Определенные обновления происходят чуть ли не каждую неделю, и кто на них быстрее реагирует, тот и побеждает», — заявил Путин.

Президент также считает необходимым запустить серийное производство БПЛА.

«Ключевая задача — производить широкую линейку воздушных беспилотных аппаратов. Конечно, нужно создавать заделы на будущее, то есть уже сейчас прогнозировать, какие задачи будут решать беспилотники завтра», — цитирует Владимира Путина ТАСС.

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