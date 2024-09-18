Путин поблагодарил всех женщин России за труд на благо общества

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании четвертого Евразийского женского форума, которое прошло в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге.

По словам президента, форум собрал женщин-лидеров со всего мира. Он подчеркнул, что россиянки вносят огромный вклад в достижение национальных целей развития страны. Владимир Путин отметил, что часто именно женщины находятся на переднем крае реализации проектов, имеющих большое значение для повышения качества и уровня жизни в стране, поддержки семьи, защиты ее интересов и в целом традиционных ценностей.

«Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех женщин России за труд на благо общества, за потрясающую энергию созидания! Уверен, что руководители государств, представленных на форуме, разделяют мои чувства и могут сказать слова благодарности женщинам своих государств. Поскольку жизнь убедительно доказывает: только с участием женщин возможно достижение прогресса, благополучия и гармонии. Без чего не может быть настоящего благополучного мира», — сказал Владимир Путин.

Глава российского государства отметил, что стране сложилось традиционно уважительное отношение к женщинам. По словам Путина, государственная политика страны строится на основе Национальной стратегии действий в интересах женщин.

«Принимаются необходимые меры, создаются условия, чтобы женщины могли достигать успехов на профессиональном поприще и в то же время быть хранительницами семейного очага, настоящей душой большой, многодетной семьи. Знаем, что сочетать это очень нелегко, но наши женщины умеют это делать и оставаться при таких нагрузках красивыми, нежными, обаятельными, обладают здесь таким секретом, который мужчинам разгадать невозможно», — цитирует Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Читайте также: Путин поручил ввести выплату многодетным семьям ко Дню семьи, любви и верности.