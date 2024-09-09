Путин поручил ввести выплату многодетным семьям ко Дню семьи, любви и верности

Президент России Владимир Путин провел встречу с семьями-финалистами Всероссийского конкурса проекта «Это у нас семейное».

По итогам встречи президент РФ дал несколько поручений, перечень которых опубликован на сайте Кремля.

Так, правительству РФ поручено рассмотреть вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности и доложить о принятом решении до 1 декабря.

Также кабмину поручено рассмотреть вопрос о ежемесячных выплатах лицам, ухаживающим за детьми-инвалидами, независимо от степени их родства, в размере 10 тыс. рублей, с ежегодной индексацией данных выплат не ниже индекса роста потребительских цен.

Кроме того, Путин поручил ежегодно проводить Всероссийский конкурс семей «Это у нас семейное» и предусмотреть его финансирование за счет федерального бюджета.

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