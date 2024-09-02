Резко увеличить пособие по уходу за ребенком предложили в Госдуме

С предложением увеличить пособие по уходу за ребенком до 60% от среднего заработка родителя и установить минимальный размер пособия на уровне 100% от прожиточного минимума для детей в регионе проживания выступил депутат фракции ЛДПР Леонил Слуцкий.

Проект об увеличении пособия уже направили на отзыв в Правительство РФ. По словам депутатов, сейчас женщина при выходе в декрет может рассчитывать только на 40% от своей прежней средней зарплаты. А минимальное пособие сейчас составляет (если женщина ранее не работала) 9 тыс. 227 рублей.

Слуцкий отметил, что мамы в декрете сейчас получают всего 15-30 тыс. рублей, и выжить на такие деньги трудно, особенно есть женщина одна воспитывает ребенка. Он также напомнил, что для повышения уровня демографии в стране «необходимо повышать благополучие российских семей», сообщает URA.ru.

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