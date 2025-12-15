Захарова: среди жертв теракта в Сиднее есть граждане России

Стрельба в столице Австралии произошла 14 декабря в районе пляжа Бондай Бич, где почти 2 тыс. человек собрались праздновать еврейский праздник Хануки.

По официальным данным, в результате нападения погибли 15 человек, среди жертв оказалась 10-летняя девочка. Пострадали еще около 100 человек. Произошедшее квалифицировали как теракт.

Как сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, среди жертв есть россияне.

«Как стало известно, среди жертв теракта, к сожалению, есть и наши соотечественники, постоянно проживающие в Австралии. Выражаем глубокое сочувствие и искренние соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим от этого страшного преступления», — сообщила Захарова в комментарии на сайте внешнеполитического ведомства.

Официальный представитель МИД России отметила, что в России решительно осуждают «варварское нападение экстремистов».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», супружеская пара из Сочи чудом избежала гибели во время теракта в Сиднее. Туристы из Сочи покинули опасное место всего за 10-15 минут до начала трагедии — им необходимо было добираться в аэропорт. Именно это обстоятельство и спасло им жизнь.

