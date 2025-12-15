Туристы из Сочи покинули место теракта в Сиднее за несколько минут до стрельбы

Супружеская пара из Сочи чудом избежала гибели во время теракта в австралийском Сиднее. Трагедия произошла 14 декабря на местном пляже, где собрались около 2 тыс. человек для празднования Хануки.

По официальным данным, в результате нападения погибли 15 человек, среди жертв оказалась 10-летняя девочка. Число пострадавших приближается к сотне человек.

На людей на пляже напали отец с сыном. Первого ликвидировали правоохранители, второго ранили — он находится в больнице под охраной. При этом одного из стрелков обезвредил очевидец, который отобрал у преступника дробовик.

Туристы из Сочи покинули опасное место всего за 10-15 минут до начала трагедии — им необходимо было добираться в аэропорт. Именно это обстоятельство и спасло им жизнь.

Читайте также: ФСБ задержала украинца, готовившего теракт на железной дороге в Краснодаре.

Подпишись, здесь всегда интересно.