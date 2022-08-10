Захарова: секретариат ООН действует безответственно по отношению к Запорожской АЭС

Фото пресс-службы МИД РФ

Заблокировав поездку гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую атомную электростанцию, Секретариат ООН запустил цепочку деструктивных событий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова рассказала, что международная миссия МАГАТЭ планировалась и прорабатывалась давно. И еще 3 июня российская сторона и агентство согласовывали детали. Возглавить ее должен был лично гендиректор Рафаэль Гросси. Однако поездка была заблокирована департаментом безопасности Секретариата ООН.

«Киевский режим расценил подобное отношение со стороны всемирной организации как абсолютный «зеленый свет» своим действиям. И начал обстреливать Запорожскую, подчеркну, атомную электростанцию. Это не просто непродуманные или блокирующие действия — это безответственные действия, которые привели к подобным последствиям», — сказала Мария Захарова.

Также дипломат подчеркнула — в секретариате ООН должны понимать, что действия киевского режима носят разрушительный характер, который не ограничится географическими рамками, сообщает радио Sputnik.

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