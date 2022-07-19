Военный эксперт прокомментировал угрозу Минобороны Украины уничтожить Черноморский флот РФ
Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов во время визита в Великобританию заявил, что власти страны готовятся уничтожить Черноморский флот России.
По словам украинского чиновника, ВСУ наращивает арсенал противокорабельных ракет и ждет оружия большой дальности от стран Запада.
Высказывания замглавы Минобороны Украины прокомментировал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
«У Украины нет возможности потопить Черноморский флот. Даже нет возможности узнать, где у нас находятся подводные лодки. Так что это болтовня, попытка вдохновить на так называемые подвиги свою армию, которая бежит с поля боя, отступая и освобождая один поселок за другим на Донбассе», — заявил Литовкин.
По его мнению, слова украинского чиновника — не более чем бахвальство, не имеющее под собой никаких оснований, сообщает радио Sputnik.
Читайте также: с фрегата Черноморского флота выпустили четыре крылатые ракеты «Калибр» по целям на Украине.
- Росприроднадзор: загрязнение Черного моря не могло стать причиной гибели дельфинов
- Пивовары Краснодарского края заявили о возможном снижении объема продукции на 20%
- В Фестивальном микрорайоне Краснодара загорелась квартира в многоэтажке
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
- ПБК «Локомотив-Кубань» возглавил бывший тренер сборной Словении Александр Секулич