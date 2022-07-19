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Военный эксперт прокомментировал угрозу Минобороны Украины уничтожить Черноморский флот РФ

Политика
19.07.2022 21:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/voennyj-ekspert-prokommentiroval-ugrozu-minoborony-ukrainy-unichtozhit-chernomorskij-flot-rf
Военный эксперт прокомментировал угрозу Минобороны Украины уничтожить Черноморский флот РФ
Фото пресс-службы Черноморского флота

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов во время визита в Великобританию заявил, что власти страны готовятся уничтожить Черноморский флот России.

По словам украинского чиновника, ВСУ наращивает арсенал противокорабельных ракет и ждет оружия большой дальности от стран Запада.

Высказывания замглавы Минобороны Украины прокомментировал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«У Украины нет возможности потопить Черноморский флот. Даже нет возможности узнать, где у нас находятся подводные лодки. Так что это болтовня, попытка вдохновить на так называемые подвиги свою армию, которая бежит с поля боя, отступая и освобождая один поселок за другим на Донбассе», — заявил Литовкин.

По его мнению, слова украинского чиновника — не более чем бахвальство, не имеющее под собой никаких оснований, сообщает радио Sputnik.

Читайте также: с фрегата Черноморского флота выпустили четыре крылатые ракеты «Калибр» по целям на Украине.

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