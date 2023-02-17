Захарова рекомендовала Нуланд заняться темой НЛО в США, а не Украиной
Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 17 февраля во время брифинга.
«Я хотела бы дать совет Нуланд. Виктория, займитесь белыми шарами и НЛО. Они в большом количестве бороздят просторы США. И, как мы видим, что-то у вас не очень получается с этими неопознанными объектами справляться эффективно и оперативно», — сказала Захарова.
По ее словам, жители США смеются над властями своей страны, а Виктория Нуланд призывает Киев начать атаку на Крым и грезит военным поражением России. Захарова подчеркнула, что Нуланд есть чем заняться в своей стране.
Ранее аэрокосмическая оборона Северной Америки зафиксировала в небе три неопознанных летающих объекта. Два из них сбили в США, еще один — в Канаде, сообщает ТАСС.
Читайте также: Мария Захарова заявила, что Киев и Запад готовы на все, чтобы нанести максимальный ущерб России. Она напомнила, что ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил о намерении нанести удары по Санкт-Петербургу, Москве и Екатеринбургу с помощью оружия НАТО.
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