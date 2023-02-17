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Захарова рекомендовала Нуланд заняться темой НЛО в США, а не Украиной

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/zaharova-rekomendovala-nuland-zanyatsya-temoj-nlo-v-ssha-a-ne-ukrainoj
Захарова рекомендовала Нуланд заняться темой НЛО в США, а не Украиной
Фото elnuevodiario.com.do

Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 17 февраля во время брифинга.

«Я хотела бы дать совет Нуланд. Виктория, займитесь белыми шарами и НЛО. Они в большом количестве бороздят просторы США. И, как мы видим, что-то у вас не очень получается с этими неопознанными объектами справляться эффективно и оперативно», — сказала Захарова.

По ее словам, жители США смеются над властями своей страны, а Виктория Нуланд призывает Киев начать атаку на Крым и грезит военным поражением России. Захарова подчеркнула, что Нуланд есть чем заняться в своей стране.

Ранее аэрокосмическая оборона Северной Америки зафиксировала в небе три неопознанных летающих объекта. Два из них сбили в США, еще один — в Канаде, сообщает ТАСС.

Читайте также: Мария Захарова заявила, что Киев и Запад готовы на все, чтобы нанести максимальный ущерб России. Она напомнила, что ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил о намерении нанести удары по Санкт-Петербургу, Москве и Екатеринбургу с помощью оружия НАТО.

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