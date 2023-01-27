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Захарова: Киев и Запад готовы на все, чтобы нанести максимальный ущерб России

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/zaharova-kiev-i-zapad-gotovy-na-vse-chtoby-nanesti-maksimalnyj-ushherb-rossii
Захарова: Киев и Запад готовы на все, чтобы нанести максимальный ущерб России
Фото elnuevodiario.com.do

Об этом официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила 27 января во время брифинга.

Она напомнила, что ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил о намерении нанести удары по Санкт-Петербургу, Москве и Екатеринбургу с помощью оружия НАТО.

«Все это является еще одним свидетельством намерения Запада повысить ставки в конфликте, что ведет к его затягиванию и увеличению жертв. Ни о какой обороне Украины речь давно не идет. Киев и его натовские кураторы готовы на все, чтобы нанести максимальный ущерб нашей стране», — сказал Захарова.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что направляемая на Украину бронетехника предназначена для наступления. По ее словам, в администрации президента США не скрывают, что новые поставки вооружений направлены на «возврат» Украиной ряда территорий, в том числе Крыма. Захарова отметила, что Крым — это не украинская территория, а регион России.

Читайте также: депутат Госдумы от Крыма предложил изменить статус СВО из-за поставок Украине западных танков. Накануне власти Германии объявили о передаче украинским военным танков Leopard 2. В США подтвердили отправку на Украину 31 танка M1 Abrams и 8 бронированных машин М88 для обслуживания танков.

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