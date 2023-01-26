Депутат Госдумы от Крыма предложил изменить статус СВО из-за поставок Украине западных танков

Накануне власти Германии объявили о передаче украинским военным танков Leopard 2. В США подтвердили отправку на Украину 31 танка M1 Abrams и 8 бронированных машин М88 для обслуживания танков.

В Белом доме выразили надежду, что отправка танков поможет Киеву не только усилить оборону, но и перейти в контрнаступление, чтобы вернуть Крым.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в связи с информацией о массовой переброске западных танков на Украину предложил изменить статус специальной военной операции.

«Считаю, что сегодня стоит обсудить вопрос изменения статуса спецоперации на Украине, с учетом новых вызовов, стоящих перед нашей страной. Происходящие события уже вышли за рамки обычного военного конфликта», — сказал Шеремет.

Он уверен, что изменение статуса СВО позволит мобилизовать дополнительные ресурсы, необходимые для победы, и перевести экономику страны на «военные рельсы». Депутат подчеркнул, что необходимо пресечь переброску летального оружия на Украину, сообщает РИА «Новости».

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