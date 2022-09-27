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ЗАГСы Кубани готовы поженить получивших повестку в день подачи заявления

Общество
27.09.2022 08:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/zagsy-kubani-gotovy-pozhenit-poluchivshih-povestku-v-den-podachi-zayavleniya
Видео канала «Кубань 24»

Такая практика сейчас встречается во всех регионах страны.

Например, в Еврейской автономной области частичная мобилизация спровоцировала целый свадебный бум. Такая же картина на Амуре. А в Бурятии оформить брак можно в подразделении. В Краснодарском крае пока отмечают лишь единичные запросы на такую срочную регистрацию.

Читайте также: в Краснодарском крае с начала частичной мобилизации в военкоматы пришли около 2 тыс. человек.

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