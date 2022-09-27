ЗАГСы Кубани готовы поженить получивших повестку в день подачи заявления

Видео канала «Кубань 24»

Такая практика сейчас встречается во всех регионах страны.

Например, в Еврейской автономной области частичная мобилизация спровоцировала целый свадебный бум. Такая же картина на Амуре. А в Бурятии оформить брак можно в подразделении. В Краснодарском крае пока отмечают лишь единичные запросы на такую срочную регистрацию.

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