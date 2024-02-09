Загрязнений воздуха после пожара на нефтезаводе под Краснодаром не выявлено

Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, после пожара на Ильском НПЗ специалисты провели замеры атмосферного воздуха в зоне жилой застройки.

Проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, не выявили. Атмосферный воздух соответствуют гигиеническим нормативам, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о пожаре в районе Ильского НПЗ поступило в МЧС около 2:00 9 февраля. К 3:00 открытое горение было оперативно ликвидировано службами завода. Пожар был полностью ликвидирован в 4:08. Пострадавших нет.