Загрязнение воздуха сероводородом, пылью и азотом выявили 20 ноября в Краснодаре

Общество
Загрязнение воздуха сероводородом, пылью и азотом выявили 20 ноября в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Экологические посты в трех районах столицы Кубани в среду обнаружили превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе.

По информации онлайн-сервиса мониторинга городского Центра озеленения и экологии, в Юбилейном микрорайоне с 4:00 до 6:00 уровень сероводорода в атмосфере превысил норму в 1,2 раза.

Пост на улице Атарбекова (Фестивальный микрорайон) в 21:00 также зафиксировал превышение предельно допустимой максимально разовой концентрации по сероводороду в 1,1 раза.

Кроме того, пост на пересечении улиц Новороссийской и Симферопольской в период с 16:00 до 21:00 сообщил о превышении предельно допустимой максимально разовой концентрации по взвешенным частицам РМ10 — пыль, пыльца, сажа, дым и химические соединения — до 1,4 ПДК.

Читайте также: в Краснодаре трое школьников попали в больницу из-за странного запаха на уроке.

