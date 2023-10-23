Загрузка санаториев на бархатный сезон достигла 90% в Сочи

На курорте представлен обширный номерной фонд, развитая туристическая инфраструктура, а также разнообразие для семей с детьми и других категорий туристов.

Всего в бархатный сезон в Сочи работают 55 санаториев и пансионатов с лечебным профилем и санаторно-курортные отделения в 10 крупных гостиничных комплексах горного и прибрежного кластеров. Практически каждый санаторий предлагает бальнеологические процедуры с сочинскими минеральными водами и лечебной грязью. В 18 из них установлены питьевые бюветы, еще тремя муниципальными бюветами могут воспользоваться как горожане, так и туристы.

Сейчас уровень загрузки в пансионатах с лечением и санаториях достигает 90%.

«Высокий интерес к Сочи осенью традиционно объясняется мягким теплым климатом по сравнению с большей частью нашей страны. В осенний период гостиницы снижают цены на размещение при сохранении высокого качества обслуживания. Также продолжают работать объекты турпоказа, запланирована насыщенная культурная программа. У наших гостей огромный выбор, как с пользой и удовольствием провести отпуск в Сочи», — рассказала первый заместитель главы Сочи Светлана Калинина.

К открытию в бархатный сезон готовятся более 30 зимних пляжей в границах 11 приморских набережных. Концепция работы таких пляжей включает организацию мест отдыха с установкой лавочек, беседок, мест для занятия спортом и отдыха.

Туристы продолжают активно бронировать средства размещения курорта на ноябрьские праздники — уровень бронирований составляет 69%. На период новогодних праздников же в горном кластере уже забронировали около 40% номерного фонда, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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