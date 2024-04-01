Загрузка дорог в Краснодаре в 2,5 раза превысила норму

Об этом сообщили в мэрии краевой столицы. По словам вице-мэра Краснодара Владимира Архипова, наибольшее число машин наблюдается на магистральных улицах столицы Кубани.

«Коэффициент загрузки по основным магистралям и пересечениям магистральных дорог превышает предельный нормативный коэффициент загрузки, необходимый для беспрепятственного и непрерывного движения транспорта, в 2-2,5 раза», — добавили в мэрии Краснодара.

Власти города уточнили, что из 1 тыс. 757 км дорог местного значения жители активно используют только около 350 км дорог в центральной части Краснодара и магистралей, соединяющих центр с микрорайонами.

Также отмечается, что автомобильный трафик Краснодара имеет «маятниковый» характер, поскольку строятся новые жилые районы, а административные здания располагаются в центре. В связи с этим в утренние «часы пик» транспорт едет в центральную часть города, а в вечерние — на выезд из города, пишет РБК-Краснодар.

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