На проектирование трассы М-4 «Дон» — аэропорт Краснодара потратят 45 млн рублей

Речь идет о магистрали «Подъезд к международному аэропорту Краснодар от трассы М-4 «Дон» по улице Фадеева протяженностью 3,7 км.

В размещенном на портале госзакупок документе говорится о том, что подрядчик должен будет выполнить проектно-изыскательские работы для строительства дороги. Предусмотрено проектирование не только покрытия трассы, а также планирование площадок для отдыха, автобусных остановок и парковок, а также строительство искусственных дорожных сооружений.

На проектирование направят 45 млн рублей. Средства выделят в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Краснодарского края». Всего на строительство дороги будет выделено более 7,7 млрд рублей, пишет порта «Ведомости Юг».

Читайте также: Аэропорт Краснодара обновят в рамках механизма защиты капиталовложений.