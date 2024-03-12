Аэропорт Краснодара обновят в рамках механизма защиты капиталовложений

Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) было подписано между Минэкономразвития России, администрацией Краснодарского края и международным аэропортом «Краснодар».

Речь идет о строительстве аэровокзального комплекса и обновлении инфраструктуры краснодарского аэропорта. Объем инвестиций в рамках этого соглашения составит 27 млрд рублей, при этом общая стоимость проекта — более 50 млрд рублей. Также предусмотрели создание около 450 новых рабочих мест.

По словам главы краевого департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Василия Воробьева, благодаря этому проекту увеличится площадь аэровокзала, расширится сеть полетов, а качество обслуживания вырастет. Эти изменения поспособствуют повышению туристической привлекательности Краснодарского края.

«Новый аэропорт обладает потенциалом в 2026 году стать крупнейшим трансферным хабом Азово-Черноморского кластера», — сказал генеральный директор ООО «Аэродинамика» Алексей Старостин.

Он отметил, что пропускная способность нового аэропорта увеличится почти в 6 раз и сможет достигать 10 млн пассажиров в год.

Международный аэропорт «Краснодар» был включен в Стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года как ключевой элемент Южного экспортно-импортного хаба, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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