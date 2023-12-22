Временно закрытые аэропорты Кубани снова получат поддержку от правительства

После начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года для обеспечения безопасности в России приостановили работу 11 аэропортов: в Краснодаре, Геленджике, Анапе, Ростове-на-Дону, Симферополе, Брянске, Элисте, Курске, Белгороде, Воронеже и Липецке.

Правительство России приняло решение направить временно закрытым воздушным гаваням дополнительную финансовую поддержку на компенсацию расходов. На эти цели из резервного фонда выделили 3,3 млрд рублей.

Всего в текущем году на поддержку аэропортов, приостановивших работу после начала СВО, направили более 5 млрд рублей, в прошлом году выделили около 7 млрд рублей, сообщает пресс-служба Правительства России.

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