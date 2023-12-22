Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Временно закрытые аэропорты Кубани снова получат поддержку от правительства

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/vremenno-zakrytye-aeroporty-kubani-snova-poluchat-podderzhku-ot-pravitelstva
Временно закрытые аэропорты Кубани снова получат поддержку от правительства
Фото пресс-службы Международного аэропорта Краснодар

После начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года для обеспечения безопасности в России приостановили работу 11 аэропортов: в Краснодаре, Геленджике, Анапе, Ростове-на-Дону, Симферополе, Брянске, Элисте, Курске, Белгороде, Воронеже и Липецке.

Правительство России приняло решение направить временно закрытым воздушным гаваням дополнительную финансовую поддержку на компенсацию расходов. На эти цели из резервного фонда выделили 3,3 млрд рублей.

Всего в текущем году на поддержку аэропортов, приостановивших работу после начала СВО, направили более 5 млрд рублей, в прошлом году выделили около 7 млрд рублей, сообщает пресс-служба Правительства России.

Читайте также: аэропорт Шереметьево перенес рейсы в Краснодар на 12 января. Ранее на сайте московской авиагавани появилось расписание авиарейсов в закрытый аэропорт Краснодара на 25 декабря.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях