Загорелась свалка на берегу реки Кубань в Краснодаре
Происшествия
10.12.2022 11:53
Пожар произошел утром 10 декабря на открытой территории на улице Вавилова.
В 9:31 информация о возгорании поступила в Краснодарский ПСГ. Спасатели прибыли на место через 10 минут и выяснили, что загорелся мусор на площади 50 кв. метров, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В 9:42 пожар локализовали, а в 10:17 полностью ликвидировали. На месте работали 4 спасателя и 1 единица техники.
В результате происшествия никто не пострадал. Благодаря грамотным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня на соседние хозяйственные постройки.
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