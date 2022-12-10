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Загорелась свалка на берегу реки Кубань в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zagorelas-svalka-na-beregu-reki-kuban-v-krasnodare
Загорелась свалка на берегу реки Кубань в Краснодаре
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Пожар произошел утром 10 декабря на открытой территории на улице Вавилова.

В 9:31 информация о возгорании поступила в Краснодарский ПСГ. Спасатели прибыли на место через 10 минут и выяснили, что загорелся мусор на площади 50 кв. метров, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 9:42 пожар локализовали, а в 10:17 полностью ликвидировали. На месте работали 4 спасателя и 1 единица техники.

В результате происшествия никто не пострадал. Благодаря грамотным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня на соседние хозяйственные постройки.

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