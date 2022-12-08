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Двух пострадавших при пожаре в ТЦ в Ингушетии отправили в ожоговый центр Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvuh-postradavshih-pri-pozhare-v-tts-v-ingushetii-otpravili-v-ozhogovyj-tsentr-krasnodara
Двух пострадавших при пожаре в ТЦ в Ингушетии отправили в ожоговый центр Краснодара
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Взрыв газовоздушной смеси с последующим пожаром произошел в ТЦ «Таргим» в Назрани 7 декабря. Огонь охватил 400 кв. м. Пострадали трое взрослых и ребенок.

Двух взрослых пострадавших с ожогами 1 — 2 степени на машине медицины катастроф отправили в ожоговый центр в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Ингушетия.

Третьего взрослого перевели из реанимации в травматологическое отделение. Ребенок находится в Детской республиканской клинической больнице.

«Спасатели ПСО «Эрзи» завершили разбор завалов на месте взрыва ТЦ «Таргим», — сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

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