Двух пострадавших при пожаре в ТЦ в Ингушетии отправили в ожоговый центр Краснодара

Взрыв газовоздушной смеси с последующим пожаром произошел в ТЦ «Таргим» в Назрани 7 декабря. Огонь охватил 400 кв. м. Пострадали трое взрослых и ребенок.

Двух взрослых пострадавших с ожогами 1 — 2 степени на машине медицины катастроф отправили в ожоговый центр в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Ингушетия.

Третьего взрослого перевели из реанимации в травматологическое отделение. Ребенок находится в Детской республиканской клинической больнице.

«Спасатели ПСО «Эрзи» завершили разбор завалов на месте взрыва ТЦ «Таргим», — сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

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