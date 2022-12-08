Двух пострадавших при пожаре в ТЦ в Ингушетии отправили в ожоговый центр Краснодара
Происшествия
08.12.2022 07:45
Взрыв газовоздушной смеси с последующим пожаром произошел в ТЦ «Таргим» в Назрани 7 декабря. Огонь охватил 400 кв. м. Пострадали трое взрослых и ребенок.
Двух взрослых пострадавших с ожогами 1 — 2 степени на машине медицины катастроф отправили в ожоговый центр в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Ингушетия.
Третьего взрослого перевели из реанимации в травматологическое отделение. Ребенок находится в Детской республиканской клинической больнице.
«Спасатели ПСО «Эрзи» завершили разбор завалов на месте взрыва ТЦ «Таргим», — сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
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