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В Краснодарском крае за ночь в пожарах погибли три женщины

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-za-noch-v-pozharah-pogibli-tri-zhenshhiny
В Краснодарском крае за ночь в пожарах погибли три женщины
Фото СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Пожары произошли в ночь на 7 декабря в Армавире и в станице Хоперской Тихорецкого района.

По данным следствия, первый пожар произошел в хозпостройке одного из домовладений в проезде Пограничном Армавира. Пожар увидели соседи и вызвали пожарных. После того, как огонь локализовали, в хозпостройке нашли тело двух женщин — 63-летней хозяйки и ее гостьи. Личность второй погибшей еще не установлена. Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание отопительного прибора с истекшим сроком годности, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Второй пожар произошел около 7:00 7 декабря в частном доме на улице Ленинской в станице Хоперской. После того, как пожар потушили, в помещении нашли тело 85-летней женщины, которая жила в доме.

По факту пожаров проводят доследственные проверки. Устанавливают все обстоятельства произошедшего и точные причины возгораний.

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