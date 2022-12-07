В Краснодарском крае загорелось старинное двухэтажное здание на площади 150 кв. метров

Сообщение о возгорании в двухэтажном здании на улице Красной в станице Пластуновской Динского района поступило в МЧС 7 декабря в 10:42.

На место прибыли пожарные подразделения Пластуновского пожарно-спасательного гарнизона. В 11:33 огонь локализовали. Площадь возгорания составляет 150 кв. м.

Пожар тушат 27 спасателей, на месте работают 9 единиц техники. Информация уточняется, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как сообщил изданию РВС глава Пластуновского сельского поселения, по предварительным данным жертв в пожаре нет. Здание сейчас принадлежит компании «Агрохолдинг Васюринский».

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