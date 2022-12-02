Загорелась на ходу: в Музыкальном микрорайоне Краснодара ночью сгорела легковушка

Автомобиль загорелся на улице Петра Метальникова 2 декабря около полуночи. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

Кадры, снятые из окна проезжающей машины, запечатлели сгоревшую легковушку на проезжей части и работу пожарных.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 00:04. На место незамедлительно выехали специалисты. Прибыв на место в 00:12, они установили, что автомобиль загорелся в движении. На тушение подали один ствол высокого давления.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и три единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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