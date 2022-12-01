В Краснодарском крае во время пожара в частном доме погиб 49-летний мужчина
Пожар произошел в одном из домов на улице Рабочей в селе Черниговском Апшеронского района.
По предварительным данным, пожар начался в одной из комнат дома, в котором жили супруги. Хозяйка дома заметила пожар и успела выбежать. Она позвала соседей, которые вызвали МЧС.
Пожарные прибыли на место и локализовали возгорание. После этого в доме обнаружили тело 49-летнего мужчины. Он не смог самостоятельно выбраться наружу. Одной из возможных причин пожара следствие называет неосторожное обращение с огнем, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарского края.
По факту произошедшего проводят доследственную проверку, во время которой следователи установят точную причину и очаг возгорания. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По окончании проверки примут процессуальное решение.
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