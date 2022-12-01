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В Краснодарском крае во время пожара в частном доме погиб 49-летний мужчина

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-vo-vremya-pozhara-v-chastnom-dome-pogib-49-letnij-muzhchina
В Краснодарском крае во время пожара в частном доме погиб 49-летний мужчина
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Пожар произошел в одном из домов на улице Рабочей в селе Черниговском Апшеронского района.

По предварительным данным, пожар начался в одной из комнат дома, в котором жили супруги. Хозяйка дома заметила пожар и успела выбежать. Она позвала соседей, которые вызвали МЧС.

Пожарные прибыли на место и локализовали возгорание. После этого в доме обнаружили тело 49-летнего мужчины. Он не смог самостоятельно выбраться наружу. Одной из возможных причин пожара следствие называет неосторожное обращение с огнем, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарского края.

По факту произошедшего проводят доследственную проверку, во время которой следователи установят точную причину и очаг возгорания. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По окончании проверки примут процессуальное решение.

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