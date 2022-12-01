Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Анапе произошел пожар в пункте выдачи интернет-магазинов OZON и Wildberries

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-proizoshel-pozhar-v-punkte-vydachi-internet-magazinov-ozon-i-wildberries
В Анапе произошел пожар в пункте выдачи интернет-магазинов OZON и Wildberries
В Анапе произошел пожар в пункте выдачи интернет-магазинов OZON и Wildberries

Сообщение о возгорании павильона на улице Кедровой в селе Цибанобалка поступило в МЧС 1 декабря в 8:14.

На место прибыли пожарные подразделения и установили, что горит одноэтажное здание на площади 10 кв. м. В 8:26 пожар локализовали, в 8:32 — полностью потушили. На месте работали восемь спасателей и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По словам очевидцев в соцсетях, в помещении находился пункт выдачи интернет-магазинов OZON и Wildberries. На кадрах с места пожара видно, что часть коробок с товарами повреждена.

Читайте также: в Краснодарском крае загорелся дом с пристройкой на площади 84 кв. метра.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Непогода в Краснодарском крае: в предгорье в ближайшие дни ожидают минусовые температуры
Непогода в Краснодарском крае: в предгорье в ближайшие дни ожидают минусовые температуры
Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников в январе 2023 года
Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников в январе 2023 года
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Зима по расписанию: в Краснодарском крае с 3 декабря ожидаются снег, мороз и гололед
Зима по расписанию: в Краснодарском крае с 3 декабря ожидаются снег, мороз и гололед
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Десять финалистов краевого вокально-эстрадного конкурса «ИМЯ»: кому улыбнется фортуна?
  2. Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
  3. В Краснодарском крае за 11 суток реконструировали ж/д мост через реку Челбас
  4. Зима по расписанию: в Краснодарском крае с 3 декабря ожидаются снег, мороз и гололед
  5. Хуниор Алонсо вернется в ФК «Краснодар» по окончании аренды
  6. В Краснодарском крае до 100 тыс. рублей вырастет компенсация за газификацию домов
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях