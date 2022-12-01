В Анапе произошел пожар в пункте выдачи интернет-магазинов OZON и Wildberries
Происшествия
01.12.2022 11:59
Сообщение о возгорании павильона на улице Кедровой в селе Цибанобалка поступило в МЧС 1 декабря в 8:14.
На место прибыли пожарные подразделения и установили, что горит одноэтажное здание на площади 10 кв. м. В 8:26 пожар локализовали, в 8:32 — полностью потушили. На месте работали восемь спасателей и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По словам очевидцев в соцсетях, в помещении находился пункт выдачи интернет-магазинов OZON и Wildberries. На кадрах с места пожара видно, что часть коробок с товарами повреждена.
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