В Анапе произошел пожар в пункте выдачи интернет-магазинов OZON и Wildberries

Сообщение о возгорании павильона на улице Кедровой в селе Цибанобалка поступило в МЧС 1 декабря в 8:14.

На место прибыли пожарные подразделения и установили, что горит одноэтажное здание на площади 10 кв. м. В 8:26 пожар локализовали, в 8:32 — полностью потушили. На месте работали восемь спасателей и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По словам очевидцев в соцсетях, в помещении находился пункт выдачи интернет-магазинов OZON и Wildberries. На кадрах с места пожара видно, что часть коробок с товарами повреждена.

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