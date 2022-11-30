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В Краснодарском крае загорелся дом с пристройкой на площади 84 кв. метра

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-zagorelsya-dom-s-pristrojkoj-na-ploshhadi-84-kv-metrov
В Краснодарском крае загорелся дом с пристройкой на площади 84 кв. метра
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение о пожаре в частном доме на улице Новой в станице Тбилисской поступило в МЧС 30 ноября в 13:10.

Пожарные прибыли на место и установили, что горят дом и пристройка на площади 84 кв. м. На тушение подали два ствола «Курс-8и», работает звено газодымозащитной службы. В 13:23 пожар локализовали, в 13:27 открытый огонь ликвидировали.

Пожар тушат шесть спасателей, привлечено две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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