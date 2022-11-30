В Краснодарском крае загорелся дом с пристройкой на площади 84 кв. метра
Происшествия
30.11.2022 15:58
Сообщение о пожаре в частном доме на улице Новой в станице Тбилисской поступило в МЧС 30 ноября в 13:10.
Пожарные прибыли на место и установили, что горят дом и пристройка на площади 84 кв. м. На тушение подали два ствола «Курс-8и», работает звено газодымозащитной службы. В 13:23 пожар локализовали, в 13:27 открытый огонь ликвидировали.
Пожар тушат шесть спасателей, привлечено две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Читайте также: в Анапе ночью загорелся магазин, огонь охватил 200 кв. метров.
Популярные новости
- Десять финалистов краевого вокально-эстрадного конкурса «ИМЯ»: кому улыбнется фортуна?
- Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
- В России минимальная цена на тихие вина может составить менее 239 рублей
- Хуниор Алонсо вернется в ФК «Краснодар» по окончании аренды
- В Краснодаре хирурги ККБ № 2 удалили опухоль надпочечника через один разрез
- В Краснодарском крае до 100 тыс. рублей вырастет компенсация за газификацию домов