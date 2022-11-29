В Анапе ночью загорелся магазин, огонь охватил 200 кв. метров
Происшествия
29.11.2022 07:08
Сообщение о пожаре на улице Крестьянской поступило диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона 29 ноября в 2:57.
На место незамедлительно направились специалисты. Прибыв на место в 3:07, они установили, что горит коммерческое помещение. Огонь охватил 150 кв. м. В 3:19 пожар удалось локализовать на площади 200 кв. м. Два звена газодымозащитной службы провели разведку.
Открытое горение ликвидировали в 3:26, а через 10 минут пожар полностью потушили. Всего в ликвидации пожара участвовали от РСЧС 43 человека личного состава и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 24 человека личного состава и семь единиц техники.
Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Читайте также: в Краснодарском крае загорелся частный дом на площади 200 кв. метров.
Популярные новости
- Как экологично утилизировать мусор?
- Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
- В реке Кубань нашли тело неизвестной женщины в красной футболке и джинсах
- ВЦИОМ: треть россиян не употребляет алкоголь
- «Погода будет сложной»: в Краснодарский край придут похолодание и сильный ветер
- В Краснодаре возле дома купца Лихацкого обустроят прогулочную зону