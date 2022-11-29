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В Анапе ночью загорелся магазин, огонь охватил 200 кв. метров

Происшествия
29.11.2022 07:08
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-nochyu-zagorelsya-magazin-ogon-ohvatil-200-kv-metrov
В Анапе ночью загорелся магазин, огонь охватил 200 кв. метров
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Сообщение о пожаре на улице Крестьянской поступило диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона 29 ноября в 2:57.

На место незамедлительно направились специалисты. Прибыв на место в 3:07, они установили, что горит коммерческое помещение. Огонь охватил 150 кв. м. В 3:19 пожар удалось локализовать на площади 200 кв. м. Два звена газодымозащитной службы провели разведку.

Открытое горение ликвидировали в 3:26, а через 10 минут пожар полностью потушили. Всего в ликвидации пожара участвовали от РСЧС 43 человека личного состава и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 24 человека личного состава и семь единиц техники.

Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодарском крае загорелся частный дом на площади 200 кв. метров.

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