В Краснодарском крае загорелся частный дом на площади 200 кв. метров
Происшествия
28.11.2022 19:37
Сообщение о пожаре в частном доме в хуторе Горный сад Крымского района поступило диспетчеру Крымского пожарно-спасательного гарнизона 28 ноября в 17:21.
На место прибыли пожарные расчеты и установили, что загорелся частный дом на площади 200 кв. м. В 18:49 возгорание локализовали, в 19:03 ликвидировали открытый огонь, а в 20:14 — полностью потушили.
В тушении задействовали 12 человек, было привлечено 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Читайте также: в Краснодаре загорелась крыша здания с типографией на площади 120 кв. м.
Популярные новости
- Как экологично утилизировать мусор?
- Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
- ФК «Краснодар» вышел в верхнюю сетку плей-офф Кубка России
- В Сочи мужчина упал с высоты и застрял между забором и бетонной конструкцией
- «Погода будет сложной»: в Краснодарский край придут похолодание и сильный ветер
- В Сочи завершили ремонт участка трассы А-147 около Батумского шоссе