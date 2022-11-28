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В Краснодарском крае загорелся частный дом на площади 200 кв. метров

Происшествия
28.11.2022 19:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-zagorelsya-chastnyj-dom-na-ploshhadi-200-kv-metrov
В Краснодарском крае загорелся частный дом на площади 200 кв. метров
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Сообщение о пожаре в частном доме в хуторе Горный сад Крымского района поступило диспетчеру Крымского пожарно-спасательного гарнизона 28 ноября в 17:21.

На место прибыли пожарные расчеты и установили, что загорелся частный дом на площади 200 кв. м. В 18:49 возгорание локализовали, в 19:03 ликвидировали открытый огонь, а в 20:14 — полностью потушили.

В тушении задействовали 12 человек, было привлечено 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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