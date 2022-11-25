В Краснодаре загорелась крыша здания с типографией на площади 120 кв. метров

Видео пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Сообщение о возгорании на улице Калинина поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 25 ноября в 8:48.

На место прибыли пожарные расчеты. Они установили, что горит кровля здания на площади 120 кв. м. Два звена газодымозащитной службы провели разведку. На тушение подано три ствола «Дельта». Эвакуировали 15 человек. Распространение огня удалось предотвратить. В 9:24 огонь локализовали, в 10:00 — полностью потушили, пострадавших нет.

На месте происшествия работали 32 человека и 10 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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