Задымление произошло в вагоне следовавшего из Новороссийска поезда

Задымление в одном из вагонов пассажирского поезда сообщением Новороссийск — Уфа произошло 2 сентября на станции в Ростовской области.

В результате происшествия никто из пассажиров и сотрудников поезда не пострадал.

По факту задымления в вагоне пассажирского поезда Сальская транспортная прокуратура начала проводить проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По итогам проверки рассмотрят вопрос о необходимости принятия мер реагирования, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры в Telegram.

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