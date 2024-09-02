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Задымление произошло в вагоне следовавшего из Новороссийска поезда

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zadymlenie-proizoshlo-v-vagone-sledovavshego-iz-novorossijska-poezda
Задымление произошло в вагоне следовавшего из Новороссийска поезда
Фото t.me/prokutp

Задымление в одном из вагонов пассажирского поезда сообщением Новороссийск — Уфа произошло 2 сентября на станции в Ростовской области.

В результате происшествия никто из пассажиров и сотрудников поезда не пострадал.

По факту задымления в вагоне пассажирского поезда Сальская транспортная прокуратура начала проводить проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По итогам проверки рассмотрят вопрос о необходимости принятия мер реагирования, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры в Telegram.

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