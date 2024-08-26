Тепловоз насмерть сбил молодого мужчину, переходившего ж/д пути в Краснодаре

Инцидент произошел 24 августа на железнодорожном перегоне Сортировочная — Краснодар-1.

Сообщается, что мужчина находился на железнодорожных путях и не среагировал на подаваемые машинистом звуковые сигналы. Машинист тепловоза применил экстренное торможение, но избежать наезда на человека не удалось.

Очевидцы рассказали, что мужчина собирался перейти железнодорожные пути за стоявшим на платформе поездом. Он не убедился в безопасности своих действий и был сбит встречным тепловозом. От полученных травм 24-летний житель Краснодара скончался.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Читайте также: девочка погибла под колесами пассажирского поезда в Краснодарском крае.