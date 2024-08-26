Девочка погибла под колесами пассажирского поезда в Краснодарском крае

Несчастный случай произошел 25 августа на железнодорожном перегоне Гречишкино — Ладожская в Усть-Лабинском районе.

В дежурную часть Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте от дежурной по станции Усть-Лабинск поступило сообщение о том, что пассажирский поезд Минеральные Воды — Краснодар 1 применил экстренное торможение, чтобы избежать наезда на человека.

По словам машиниста, девушка вышла со стороны лесополосы на железнодорожные пути. На подаваемые локомотивом звуковые сигналы она не реагировала. К сожалению, трагедии избежать не удалось.

В результате наезда девочка скончалась от полученных травм. Личность погибшей установили, это 17-летняя жительница Краснодара.

По факту произошедшего проводят доследственную проверку, по окончании которой примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

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