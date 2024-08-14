Пассажирский поезд раздавил двух бегущих пожилых женщин в Краснодарском крае

В дежурную часть Туапсинского линейного отдела полиции 14 августа поступило сообщение о том, что пассажирский поезд «Адлер — Воркута» сбил двух женщин на перегоне Шепси — Туапсе.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции. Установили, что машинист заметил на пути людей. Он несколько раз подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но не смог предотвратить трагедию.

В результате происшествия погибли 59 и 65-летняя женщины, которые перебегали железнодорожные пути в неустановленном месте.

Проводится проверка, устанавливают обстоятельства произошедшего. Материалы передадут в следственные органы для принятия процессуального решения, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.

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