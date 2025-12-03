Задымление на кухне ресторана Bellini в центре Краснодара испугало прохожих

Сообщение о возгорании в заведении на улице Гимназической, 36/2 поступило в экстренные службы днем 3 декабря. Прохожие увидели дым над рестораном.

Прибывшие на место пожарные установили, что в ресторане произошло короткое замыкание вытяжки без последующего горения. По предварительным данным, пострадавших нет.

К ликвидации возгорания привлекли восемь человек личного состава МЧС, а также две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: пожар произошел в Музыкальном театре Краснодара утром 14 ноября. Почти 50 спасателей и 12 служебных машин приехали тушить огненные очаги в здании. Очевидцы утверждали, что пожар произошел из-за неполадок на трансформаторной подстанции, которая встроена в здание театра.

