Задымление на кухне ресторана Bellini в центре Краснодара испугало прохожих

Сообщение о возгорании в заведении на улице Гимназической, 36/2 поступило в экстренные службы днем 3 декабря. Прохожие увидели дым над рестораном. 

Прибывшие на место пожарные установили, что в ресторане произошло короткое замыкание вытяжки без последующего горения. По предварительным данным, пострадавших нет. 

К ликвидации возгорания привлекли восемь человек личного состава МЧС, а также две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. 

Читайте также: пожар произошел в Музыкальном театре Краснодара утром 14 ноября. Почти 50 спасателей и 12 служебных машин приехали тушить огненные очаги в здании. Очевидцы утверждали, что пожар произошел из-за неполадок на трансформаторной подстанции, которая встроена в здание театра.

