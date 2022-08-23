Задымлен весь поселок: под Геленджиком сгорела хозпостройка

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Жители села Дивноморское заметили сильное задымление на улице Олега Кошевого днем 23 августа. По словам очевидцев, черный дым распространился на весь поселок.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона в 12:44. На место незамедлительно выехали пожарные. Прибыв на место в 13:00, они выяснили, что горит хозяйственная постройка. Огонь охватил 40 кв. м.

Через три минуты пожар локализовали на той же площади, в 13:13 открытое горение ликвидировали. В 13:31 устранили последствия пожара. Пострадавших и эвакуированных нет.

На тушение пожара было подано два ствола «Б». Всего в ликвидации пожара участвовали 11 человек личного состава и три единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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