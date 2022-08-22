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В Геленджикском лесничестве произошел крупный пожар

Происшествия
22.08.2022 14:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhikskom-lesnichestve-proizoshel-krupnyj-pozhar
В Геленджикском лесничестве произошел крупный пожар
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о задымлении в районе НСТ «Сосновое» под Геленджиком поступило на пульт диспетчера краевого лесопожарного центра 22 августа в 13:28.

Для проверки информации на место выехала бригада Геленджикского филиала лесопожарного центра. В 13:55 специалисты прибыли и обнаружили низовой лесной пожар в Кабардинском участковом лесничестве.

В 14:20 лесной пожар удалось локализовать. Его площадь составляет около 0,56 га.

Ликвидация природного возгорания продолжается, устанавливают лиц, причастных к пожару, сообщает ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» в Telegram.

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