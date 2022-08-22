В Геленджикском лесничестве произошел крупный пожар
Происшествия
22.08.2022 14:42
Сообщение о задымлении в районе НСТ «Сосновое» под Геленджиком поступило на пульт диспетчера краевого лесопожарного центра 22 августа в 13:28.
Для проверки информации на место выехала бригада Геленджикского филиала лесопожарного центра. В 13:55 специалисты прибыли и обнаружили низовой лесной пожар в Кабардинском участковом лесничестве.
В 14:20 лесной пожар удалось локализовать. Его площадь составляет около 0,56 га.
Ликвидация природного возгорания продолжается, устанавливают лиц, причастных к пожару, сообщает ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» в Telegram.
Читайте также: в горах Геленджика спустя 12 часов потушили лесной пожар площадью 4,5 га.
Популярные новости
- Прогулки на сапсерфе в Краснодарском крае: 300 калорий в минус, заряд позитива в плюс
- Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
- ФСБ задержала в России террориста-смертника ИГ*, готовившего теракт в Индии
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Севастополе проверили состояние убежищ на случай новых атак ВСУ
- В ККБ № 1 появился первый в России робот-микроскоп для операций на мозге